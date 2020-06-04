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道瓊重回26,000點 台股跳空走高攻克11,400大關

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

美國經濟數據逐步轉好，經濟復甦可期，美股四大指數昨日持續走強，道瓊站回26,000點大關，激勵台股今（4）日延續多頭行情，指數再度跳空開高，以11,373.94點上漲53.78點開出後，台積電持續成為領頭羊，帶領指數漲幅擴大近百點，並一舉躍過11,400點關卡。

昨日美股開高走高，受惠5月ISM非製造業指數落底回升，且ADP就業人數大幅改善，顯示美國就業市場壓力顯著改善，經濟復甦展望樂觀，持續帶動受疫情重創類股強勁反彈，道瓊站回26000點大關，那斯達克與費半距離收盤新高僅剩一步之遙。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲527.23點，或2.04%，收在26269點；標普500指數上漲42.04點，或1.36%，收在3122.87點；Nasdaq指數上漲74.53點，或0.77%，收在9682.91點；費半指數上漲54.05點，或2.86%，收在1937.46點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超256.42億元。其中外資買超176.43億元，投信買超15.37億元，自營商買超64.63億元。資券變化方面，融資增8.43億元，融資餘額為1,172.18億元，融劵增 0.49萬張，融券餘額為87.29萬張。外資台指期部位，多單加碼1500口，淨多單部位40894口。借券賣出金額為35.7億元。

昨日台股價量齊揚，開高走高帶量站上11,300點關卡，並突破五月以來的整理型態。雖然目前季線持續下彎，且美中貿易紛爭、美國各州示威暴動等因素干擾市場，但是考量外資認錯回補，加上全球疫情趨緩，經濟持續復甦，有利多頭格局續揚，看好指數逢回都是買點，選股優於選市，聚焦汽車零組件、民生消費概念股及具業績題材電子類股。

台股 外資

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