凱柏實業與榮群今起預收款券 採人工撮合

櫃買中心公告，今（4）日起，天方能源科技（原名：凱柏實業，股號：3073）與榮群電訊（8034）將採預收款券且採人工撮合交易，凱柏每10分鐘撮合一次，榮群每20分鐘撮合一次。

因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自今（4）日起的10個營業日（6月4日至6月17日）改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業（約每10分鐘撮合一次）。

另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣凱柏實業，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

榮群電訊最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自今日起10個營業日（6月4日至6月17日）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次）。

櫃買中心說，各證券商於投資人每日委託買賣榮群，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部的買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。