費半指數勁揚2.8% 分析師：有利半導體族群走勢

美股昨（3）日收盤大漲，分析師對於台股今日走勢表示樂觀，尤其是費半指數勁揚2.87%，台積電ADR漲幅近2%，可望帶動半導體族群漲勢。

美股四大指數續揚，漲幅介於0.78至2.87%，指標股美光漲逾4%，台積電ADR漲近2%，蘋果小漲0.55%。

台股在站穩年線(11,011點)及半年線(11,085點)後，持續創下波段新高。三大法人昨日合計買超256.39億元，外資買超176.42億元、投信買超15.34億元、自營商買超64.63億元。

群益投顧說，可掌握熱門的業績題材股，搭配3MA和12MA轉折向上時穩健布局。日盛投顧表示，指數站上所有均線，短線可望沿5日線走強，下方尚有年線支撐，關鍵在後勢量價若不失控，將有利盤勢偏多，因此建議可沿著短期均線偏多操作，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、NB/伺服器等。