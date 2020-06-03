凱柏實業、榮群股票 6月4日起預收款券

櫃買中心3日公告，凱柏實業（3073）股票自6月4日起預收款券，並每十分鐘撮合一次；榮群電訊股票4日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。

天方能源科技股份有限公司（原名凱柏實業股份有限公司）股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6月4日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每十分鐘撮合一次；另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

榮群電訊股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6月4日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。