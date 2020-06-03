美股升帶動亞股 台股匯齊唱高歌

美股帶動漲幅，台股匯雙創新高！台股3日開高走高，與匯率同步調漲，指數上升192.23點，終場漲停在1萬1320.16點，創下近3個月新高。新台幣也在帶動下強勢提升，終場收在29.905元兌1美元，來到近1個月新高，升值8.3分。

三大法人大力買超

傳統產業方面、電子與金融類股全面走揚帶動下，呈價量齊揚走勢，三大法人買超金額為，外資大買176.42億元，投信買超15.34億元，自營商買超64.62億元。蘋果概念股台積電、鴻海與大立光股價3日同步走高，台積電股價突破300元關卡，收在301元，漲4.5元，市值增加1167億元，攀高至7.8兆元。

大立光股價走揚逾5%，收在4270元，鴻海則收在78.1元，漲幅1.29%。台股整體百花齊放，預估量放大到近2300億元，量增價漲且股匯齊揚，顯示外資持續回補。

「石油減產將延長、經濟重啟持續發酵。」美股4大指數全都持續增長，帶動台股開盤小幅跳空走高，權值股為多方領頭羊，早盤漲幅隨即擴大逾百點，並突破1萬1200點大關，午盤過後台積電站回300元關卡，推升指數衝破1萬1300點關卡，終場以1萬1320點作收，成交量2113億元。

外資熱錢主導

隨著資金行情發威，亞股同日都呈現漲停，台股則繼續保持股匯雙漲，指數終場大漲192.23點，創近3個月高點，漲幅1.73%，而成交值放大至2113億元，呈現正面的價量齊揚走勢，法人指出，外資操作心態逐漸偏多，可望主導新一波台股行情。

元大投顧則指出，儘管上市櫃廠商的獲利和產業前景仍受市場懷疑，但全球經濟漸漸回復，吸引預期性買盤進駐，建議投資人持續追蹤應對外資操作心態，預料外資將主導台股下一步走勢。

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