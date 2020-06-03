聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股升帶動亞股 台股匯齊唱高歌

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
美股帶動及國內疫情趨緩，外資熱錢大量匯入台股及匯率都雙雙調漲。（photo by Twitter）
美股帶動及國內疫情趨緩，外資熱錢大量匯入台股及匯率都雙雙調漲。（photo by Twitter）

美股帶動漲幅，台股匯雙創新高！台股3日開高走高，與匯率同步調漲，指數上升192.23點，終場漲停在1萬1320.16點，創下近3個月新高。新台幣也在帶動下強勢提升，終場收在29.905元兌1美元，來到近1個月新高，升值8.3分。

三大法人大力買超

傳統產業方面、電子與金融類股全面走揚帶動下，呈價量齊揚走勢，三大法人買超金額為，外資大買176.42億元，投信買超15.34億元，自營商買超64.62億元。蘋果概念股台積電、鴻海與大立光股價3日同步走高，台積電股價突破300元關卡，收在301元，漲4.5元，市值增加1167億元，攀高至7.8兆元。

大立光股價走揚逾5%，收在4270元，鴻海則收在78.1元，漲幅1.29%。台股整體百花齊放，預估量放大到近2300億元，量增價漲且股匯齊揚，顯示外資持續回補。

「石油減產將延長、經濟重啟持續發酵。」美股4大指數全都持續增長，帶動台股開盤小幅跳空走高，權值股為多方領頭羊，早盤漲幅隨即擴大逾百點，並突破1萬1200點大關，午盤過後台積電站回300元關卡，推升指數衝破1萬1300點關卡，終場以1萬1320點作收，成交量2113億元。

外資熱錢主導

隨著資金行情發威，亞股同日都呈現漲停，台股則繼續保持股匯雙漲，指數終場大漲192.23點，創近3個月高點，漲幅1.73%，而成交值放大至2113億元，呈現正面的價量齊揚走勢，法人指出，外資操作心態逐漸偏多，可望主導新一波台股行情。

元大投顧則指出，儘管上市櫃廠商的獲利和產業前景仍受市場懷疑，但全球經濟漸漸回復，吸引預期性買盤進駐，建議投資人持續追蹤應對外資操作心態，預料外資將主導台股下一步走勢。

【更多精采內容，詳見

台股 外資

延伸閱讀

外資今買超176.42億、連三買 面板雙虎最吸金

台股攻克兩整數關卡 三大法人買超256.39億元

三王領軍攻、台股收漲192.23點 三大法人買超256.39億

蘋概三王市值大增1,553億 台積電收301元市值7.8兆

相關新聞

美股升帶動亞股 台股匯齊唱高歌

美股帶動漲幅，台股匯雙創新高！台股3日開高走高，與匯率同步調漲，指數上升192.23點，終場漲停在1萬1320.16點，創下近3個月新高。新台幣也在帶動下強勢提升，終場收在29.905元兌1美元，來到近1個月新高，升值8.3分。

三王領軍攻、台股收漲192.23點 三大法人買超256.39億

台股今（3）日開高走高，蘋概三王領軍上攻，權值股領漲下，盤中一度拉升至11,330.52點，站上11,300點大關之上，...

蘋概三王市值大增1,553億 台積電收301元市值7.8兆

台股今（3）日開高走高，大漲192.23點，收在11,320.16點，蘋概三王為領軍上攻指標，股王大立光漲勢亮麗，收在4...

台指期上漲176點 收11,283點

台指期今（3）日收在11283點，上漲176點。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

權值股給力助攻兩整數關卡 台股終場大漲192點收11,320

石油減產將延長、經濟重啟持續發酵，美股四大指數昨日持續勁揚，帶動台股今（3）日開盤小幅跳空走高，權值股為今日多方領頭羊，...

類股齊揚 大盤指數突破11,300點關卡

台股今（3）日強勢勁揚，接近中午1點前，科技、金融與傳產類股齊揚，帶動指數突破11,300點關卡，盤中指數上漲超過170...

投信季底作帳行情蓄勢待發 17檔近十個交易日獲得加碼

儘管第2季以來，外資累計仍持續調節台股，不過在投信連兩月買盤力挺下，台股仍震盪走高。隨著時序進入六月，投信季底作帳行情蓄...

股東會電子投票 「疫」戰揚名國際

每年5至6月，市場高度關注的股東大會陸續登場，國內外投資人都想透過股東會，表達對公司經營績效的支持與意見，但遇上新冠肺炎...

類股輪動快速 分析師：留意權值股補漲

台股大盤昨收11,127.93點，今日開盤11,182.52點，盤中持續走揚一度大漲逾150點。分析師指出，投資人短期可...

蘋概股啟動落後補漲 買盤卡位新產品行情

蘋果新產品將問世，相關供應鏈具低基期誘因，近期啟動落後補漲行情，今（3）日盤面由三王台積電、大立光、鴻海領軍，買盤卡位新...

台股盤中大漲逾150點 連3天站穩年線

美股道瓊工業指數漲267點，帶動台股今天早盤大漲逾150點，守穩在11200點之上，更連續3天站穩在年線11010點之上...

熱門新聞

TWS概念股 活跳跳

大摩喊6月就漲價！群創、友達衝漲停

鋼市轉多 中鋼、燁輝樂

榮創好旺 訂單滿手

選股重於選市 留意蘋果供應鏈等族群

國際油價上漲 國內原油ETF隨勢衝高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。