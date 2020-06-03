外資今買超176.42億、連三買 面板雙虎最吸金

台股今(3)日突破11,300點，收在11,320.16點，大漲192.23點，三大法人買超256.39億元，外資買超176.42億元，連三買，面板雙虎最吸金，高居外資買超冠亞軍，兩股也以漲停作收，權王台積電重返300元之上收在301元，外資買超14,653張，也是連三買，聯電同樣在買超前十大個股中。

台股今日開高走高，蘋概三王為領軍上攻指標，股王大立光漲勢亮麗，收在4,270元，漲幅4.52%；權王台積電收在301元，突破300元關卡反壓，漲幅1.51%；鴻海收78.1元，漲幅1.29%，終場大漲192.23點，收在11,320.16點，漲幅1.73%。

統計三大法人買超256.39億元，連三買，其中外資買超176.42億元，連三買。投信買超15.34億元，連七買；自營商買超（合計）64.62億元，連五買。

外資今日買超前十大個股依序是群創、友達、聯電、新光金、開發金、台積電、國泰金、華新、台新金、中鋼，包括面板雙虎、晶圓雙雄、金控股等，另外傳產股也有兩家入列。

外資認為電視面板價格可望提前在6月反彈，漲價題材激勵群創、友達以漲停作收，今日更分別獲外資買超78,832張、56,827張，位居外資買超前兩大。

權王台積電收在301元，突破300元關卡反壓，漲幅1.51%，市值增加1,166.86億元，回升至7兆8,050.5億元，外資今日買超台積電14,653張；鴻海早盤以78元開高，終場收在78.1元，上漲1元，市值增加138.63億元至1兆827億元，外資買超10,049張。

股王大立光表現亮眼，早盤以4,200元開高，終場收在4,270元，上漲185元，市值增加248.08億元，外資今日買超大立光208張；蘋概三王今日齊漲，合計三王市值增加1,553.08億元，為即將到來的股東會行情暖身。