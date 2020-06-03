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向外資招手 永豐金證券與證交所舉辦線上數位引資論壇

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
5G + ESG-Taiwan Double Good，永豐金證券與證交所舉辦「線上數位引資論壇」向外資招手。前方：永豐金證券總經理江偉源（中）、執行副總經理李鴻源（左）、永豐投顧總經理李學詩（右）；遠端螢幕連線：證交所陳麗卿副總經理（右）、市場推廣部陳欣昌經理（左）。 圖／永豐金證券提供
5G + ESG-Taiwan Double Good，永豐金證券與證交所舉辦「線上數位引資論壇」向外資招手。前方：永豐金證券總經理江偉源（中）、執行副總經理李鴻源（左）、永豐投顧總經理李學詩（右）；遠端螢幕連線：證交所陳麗卿副總經理（右）、市場推廣部陳欣昌經理（左）。 圖／永豐金證券提供

5G+ESG-Taiwan Double Good，讓外資看到優質台灣，永豐金證券與台灣證券交易所共同舉辦「海外線上數位引資論壇_Taiwan Double Good」，以外資為主要對象，聚焦台灣5G優勢與 ESG進展成果兩大主題；永豐金證券總經理江偉源表示，5G將帶動相關半導體規格提升，持續看好供應鏈商機，而ESG已是外資投資擇股的評估重點，台灣推動已有成果，要發掘台灣具創新特質與永續經營的企業，提供海內外投資人納入投資。

江偉源表示，全球5G將陸續進入商轉，除了對先進製程需求若渴，對整體載板、軟板等材料規格都有明顯提升，持續看好BT與LCP兩大材質將受惠天線規格提升，對相關載板、封裝與零組件材料升級等相關供應鏈都將受惠。

台灣證券交易所經理陳欣昌在論壇中表示，台灣優異的防疫成果，無論是實體經濟成長、國際投資環境評比、台股股價表現等，均有亮眼成績，台股受惠於轉單效應、穩健內需、上市公司殖利率高及公司治理佳等因素，2020年仍是值得關注的市場。

面對ESG責任投資的國際大趨勢，江偉源表示，永豐金證券為國內唯一長期持續投入ESG的券商，已連續四年推動ESG論壇，協助ESG出色的上市櫃公司彰顯價值，永豐投顧更成立ESG團隊，成為國內首家也是唯一正式推出納入ESG分析的個股報告，將在論壇中發表台股ESG研究報告與研究方法，讓國際機構投資人看見台股ESG的進展找到值得投資的優質公司。

台灣證券交易所副總陳麗卿表示，新版公司治理藍圖的實施帶來更大的透明度和投資人的參與，2020年台灣在道瓊永續新興市場指數，以及富時社會責任新興市場指數權重均名列第一。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠說，新冠肺炎疫情凸顯過去的經濟活動傷害生態環境，反噬經濟本身，而檢視在股災之下，ESG表現績優的公司，股價相對抗跌3~7%，責任投資的長期價值也因此被看見。

「線上數位引資論壇_Taiwan Double Good」自6月3日起至6月底止，長達一個月的大型線上論壇為因應國際防疫之創舉，包括四場專題講座，議題含蓋台灣資本市場優勢、ESG推廣、ESG研究報告與分析方法；並邀請10家5G相關企業、10家ESG評分出色公司，與外資投資人進行線上對談。

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