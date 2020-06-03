台股攻克兩整數關卡 三大法人買超256.39億元

台股今（3）日開高走高，終場加權指數大漲192.23點，收在11,320點，持續站穩年線及半年線行情。統計三大法人買超256.39億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超176.42億元，為本周連續三日買超台股，外資自營商買超0.008億元，投信買超15.34億元，自營商（自行買賣）買超57.77億元，自營商（避險）買超6.85億元，合計三大法人賣超256.39億元。

石油減產將延長、經濟重啟持續發酵，美股四大指數昨日持續勁揚，帶動台股今日開盤小幅跳空走高，權值股為多方領頭羊，早盤漲幅隨即擴大逾百點，並突破11,200點大關，午盤過後，台積電站回300元關卡，大立光也走揚逾5%下，推升指數衝破11,300點關卡，終場以11,320點作收，大漲192.23點，成交量2113億元。

今日亞洲主要股市表現也多強勢，其中韓股開高走高逾2.5%，表現最為強勢，台股同樣開高走高，盤中漲幅近1.5%，港股開高震盪，盤中漲幅逾1%，日股開高後略為收斂漲勢，盤中漲幅近1%，陸股則開高震盪，僅小漲0.5%。