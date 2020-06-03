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三王領軍攻、台股收漲192.23點 三大法人買超256.39億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股3日終場以11,320.16點作收，上漲192.23點，成交量2,112.97億元。 報系資料照／記者曾原信攝影
台股3日終場以11,320.16點作收，上漲192.23點，成交量2,112.97億元。 報系資料照／記者曾原信攝影

台股今（3）日開高走高，蘋概三王領軍上攻，權值股領漲下，盤中一度拉升至11,330.52點，站上11,300點大關之上，終場以11,320.16點作收，上漲192.23點，成交量2,112.97億元；三大法人買超256.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超176.42億元，投信買超15.34億元，自營商買超（合計）64.62億元，其中自營商（自行買賣）買超57.77億元，自營商（避險）買超6.85億元。

台股今日開高走高，蘋概三王為領軍上攻指標，股王大立光漲勢亮麗，收在4,270元，漲幅4.52%；權王台積電收在301元，突破300元關卡反壓，漲幅1.51%；鴻海收78.1元，漲幅1.29%，終場大漲192.23點，收在11,320.16點，漲幅1.73%。

自營商 台股 三大法人

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