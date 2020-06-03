權值股給力助攻兩整數關卡 台股終場大漲192點收11,320

石油減產將延長、經濟重啟持續發酵，美股四大指數昨日持續勁揚，帶動台股今（3）日開盤小幅跳空走高，權值股為今日多方領頭羊，早盤漲幅隨即擴大逾百點，並突破11,200點大關，午盤過後，台積電站回300元關卡，大立光也走揚逾5%下，推升指數衝破11,300點關卡，終場以11,320.16點作收，大漲192.23點，成交量2,113億元。

昨日美股開高走高，受惠OPEC+產油國將延長減產協議的消息激勵，國際油價與能源股表現強勁；且美國生技公司禮來新冠肺炎藥物傳出好消息，更加大了市場對經濟重啟的期待，包括金融、航空、汽車股等持續走強，帶動四大指數收盤接近全日最高價。

而今日亞洲主要股市表現也多強勢，其中韓股開高走高逾2.5%，表現最為強勢，台股同樣開高走高，盤中漲幅近1.5%，港股開高震盪，盤中漲幅逾1%，日股開高後略為收斂漲勢，盤中漲幅近1%，陸股則開高震盪，僅小漲0.5%。

觀察今日台灣50成分股表現，主要權值股台積電、鴻海開高持穩，盤中走揚逾1%，大立光開高走高，盤中漲幅近5%，為今日多方攻盤要角，其餘如日月光投控走揚逾5%，台達電、和泰車走揚逾4%，其餘也多有1%-2%不等間的漲幅。

其餘盤面上焦點部分，隨著全球陸續解封重啟經濟，外資看好汽車業下半年復甦在望，最新報告喊出買進，相關族群包括智伸科、康普、美琪瑪、順德一舉亮燈漲停，皇田走揚逾8%，劍麟、英利-KY走揚逾5%，為升也有逾4%的漲幅;另生技、部分防疫概念股、營建、內需消費股也表現不俗。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日量價齊揚，量能並突破2,000億，整體類股結構表現不錯。趨勢上來看，在台幣持續升值、資金行情發酵下，伴隨著上市櫃公司5月營收將陸續公布，若表現不錯，股價有機會緩步墊高。