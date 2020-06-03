類股齊揚 大盤指數突破11,300點關卡

台股今（3）日強勢勁揚，接近中午1點前，科技、金融與傳產類股齊揚，帶動指數突破11,300點關卡，盤中指數上漲超過170點，大盤量能也往2,000億元衝關。

今日在美股收漲下，台股開高整理後又持續上揚，權值股為主的台灣50盤中漲幅超過1.6%，勝過大盤指數的漲幅。今日的金融類股盤中漲幅超過1.5%，半導體類股指數漲幅也突破1.5%，汽車類股漲幅達3%以上，電器電纜股指數漲幅超過2.5%，類股同步齊揚。

除蘋概三王的大立光漲幅超過5%之外，台積電與鴻海也有逾1.5%漲幅，包括面板雙雄的友達及群創也亮燈漲停。除科技股與生技股仍是盤面重點之外，和泰車領軍的汽車類股及華新帶頭的電器電纜類股漲幅排前三名，顯示買盤也進入傳產類股。

分析師說，類股出現輪動下，科技與金融股也仍能維持強勢，傳產類股的漲幅亦不小，顯示盤勢漲升結構仍佳，但宜留意量大時的走勢，不宜出現長黑狀況。