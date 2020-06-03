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投信季底作帳行情蓄勢待發 17檔近十個交易日獲得加碼

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股今日大漲，持續數日站穩年線行情。記者曾原信／攝影
台股今日大漲，持續數日站穩年線行情。記者曾原信／攝影

儘管第2季以來，外資累計仍持續調節台股，不過在投信連兩月買盤力挺下，台股仍震盪走高。隨著時序進入六月，投信季底作帳行情蓄勢待發，篩選投信近十個交易日以來持續加碼，且張數逾4,000張以上的個股，包括台灣高鐵(2633)、元太、GIS-KY等17檔，作帳行情可期。

台股自3月19日低點8,523點反彈以來，外資調節動作仍不斷，但在政府基金、八大公股行庫、壽險資金、及投信基金等內資，積極進場承接，扮演本波反彈的攻堅要角。累計第2季以來至昨日，外資賣超台股1108億元，投信則買超352億元。

投信第2季來持續力挺台股，伴隨著時間進入6月，季底作帳行情蓄勢待發。根據CMoney資料統計，投信近十個交易日加碼買進的個股，包括長榮、台灣高鐵、元太、GIS-KY、華航、廣達、永豐金、光寶科、台光電、臻鼎-KY、正隆、聯強、裕隆、台郡、新日興、遠東新、同欣電等17檔，且買超張數逾4000張以上。

以買超張數來看，以長榮或買超逾2萬張以上最多，台灣高鐵、元太、GIS-KY也獲買超逾萬張，其餘則獲買超4,000-7,000不等間的張數。以買超金額來看，則以GIS-KY獲買超12億冠居第一，台光電獲得買超7億元，台灣高鐵、新日興、同欣電、臻鼎-KY也獲買超逾5億元。

法人指出，通常季底作帳行情多在半年、年底效益最容易顯現，且投信對台股持股要7成，加減碼標的要視題材及基本面而定，伴隨著5月營收陸續公布，若基本面表現不俗，加上近期持續獲得投信買盤持續進駐的個股，有機會成為季底作帳行情的指標。

台股

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