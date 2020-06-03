類股輪動快速 分析師：留意權值股補漲

台股大盤昨收11,127.93點，今日開盤11,182.52點，盤中持續走揚一度大漲逾150點。分析師指出，投資人短期可關注補漲股如權值龍頭股，但因大盤指數已在高點，持股較多的投資人應考慮減碼。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股近期交易量放大，外資落後追檔成為台股短中期支撐力道，投資人短期可關注權值龍頭股的落後補漲；但鍾國忠也提醒，大盤指數已接近疫情前高點，投資人應逐步降低持股。

兆豐投顧國際投顧董事長李秀利認為，目前資金雖然還在股市，但個股輪動快速，因此個股今天上漲並不代表隔日就會維持多頭行情，如防疫相關類股昨日大跌後今日又再漲回。

針對國際盤勢，李秀利指出美股從四月開始和經濟基本面脫鉤，現在則和政治面脫鉤，如香港國安法、美國國內的社會事件等。她分析，這顯示市場認為政治事件只會在短期造成影響，投資人接下來可關注疫情緩解的相關數據，例如美國共乘汽車平台lyft公布5月出車數已較4月成長26%，顯示實體經濟已有復甦跡象。