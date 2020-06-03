蘋概股啟動落後補漲 買盤卡位新產品行情

蘋果新產品將問世，相關供應鏈具低基期誘因，近期啟動落後補漲行情，今（3）日盤面由三王台積電、大立光、鴻海領軍，買盤卡位新產品行情，成為推升台股創波段新高的助力。

進一步來看，除了蘋概三王走揚外，鈺創、群創、友達、鎧勝-KY、日月光投控以及玉晶光等漲逾5%；宏捷科、瑞儀、超眾、華通以及穩懋等也紛紛上漲。

法人認為，Apple新品陸續下半年發表，重頭戲將在iPhone 12，主要升級程度最高。雖新冠疫情影響iPhone銷售，因此將iPhone 2020年銷售量從2億支下修至1.85億支，但認為今年iPhone 12升級幅度大，除了支援5G外，鏡頭升級、全系列皆標配OLED等，將使相關類股將受惠。

即使iPhone類股第二季營運不佳，股價已經反映，投資人可以開始逢低布局iPhone 12概念股。相關供應鏈部分，法人看好以產品升級，市占率增加個股為主。