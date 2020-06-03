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費半指數勁揚 半導體族群發動攻勢

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

受惠於經濟重啟的好消息，讓投資氣氛不斷升溫，美股四大指數全數上漲，其中，費城半導體指數表現最亮眼，上漲2.18%，收1,883.41點，帶動今（3）日台股的半導體族群走揚，權王台積電靠向300元大關、世芯-KY漲逾8%，另外，新唐、聯電、昇陽半導體等也紛紛走揚，帶動市場信心。

權王台積電6月回神，擺脫5月區間震盪走勢，突破短期均線糾結區，朝向300元大關發動攻勢，內外資連續兩日買超，累積兩日買超張數突破1.3萬張。

法人認為，目前市場最強的需求在HPC與5G手機，皆是使用7奈米與5奈米，因此看好台積店的成長性高於同業；而華為禁令預期對第三季台積影響有限，可能影響為第四季開始，仍須關注美國商務部審理後。

世芯-KY今日盤中一度攻上漲停板，最高來到328元，創下歷史新高，技術面有所有均線支撐。法人表示，世芯-KY本季毛利率有機會提升，帶動獲利更上一層樓。

而長線在AI及HPC未來趨勢下，7奈米產品研發技術為核心，世芯在產業中扮演領先角色，因獲利持續高度成長且產業趨勢正向，IC設計服務在高速運算扮演極重要角色，目前世芯在先進製程研發程度領先，未來成長動能確立。

台積電 世芯 半導體

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