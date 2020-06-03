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外資喊買汽車股 順德爆量漲停

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
特斯拉電動車。圖／特斯拉提供
特斯拉電動車。圖／特斯拉提供

全球汽車業受疫情重創，但下半年復甦在望，里昂證券最新發布喊進汽車零組件股報告，看好第3季起美國電動車及維修市場反彈，首次評等東陽（1319）、順德「買進」，目標價達45元、60元，同步喊買智伸科、信邦，但對貿聯評等「減碼」。

受到利多激勵，汽車零組件股今（3）日強彈，東陽早盤翻漲2%，順德直攻漲停，智伸科飆漲7.5%，信邦也漲逾4%，和大、劍麟、堤維西、英利、廣華、為升等，全線上漲慶賀。

里昂表示，新冠肺炎重挫汽車產業，上半年景氣肯定不好，不過隨下半年到來，反彈曙光浮現，特別是電動車和維修市場看頭可期。

里昂彙整最新產業狀況，分析電動車市場受惠鋰電池等組件降價，發展愈來愈快。最關鍵的鋰電池在過去十年以複合衰退12%的速度降價，最快2024年電動車有機會和燃油車一樣平價。除此，小型偵測器和雷達模組也愈來愈便宜，價格雙雙在近年高峰的5萬美元降到1萬美元之下。

里昂指出，歐洲更具備環保意識，也是先進國家控制疫情得體的指標，歐元區電動車復甦表現有望先於美國；安全法規的推動更加速先進駕駛輔助系統使用。

而美國疫情雖預期下半年才降溫，不過里昂認為，電動車動能將逐步好轉外，經濟解封刺激開車需求增加，也會帶動AM市場反彈。 根據研調機構TechNavio預估，美國2020〜2024年AM市場於後疫情時代的複合成長率上看2%，挑戰2,100億美元。

對照台系供應鏈，里昂點名東陽、順德和智伸科扮演全球領導廠指標，未來十年受益匪淺，最具關注價值。

東陽專注美國AM商機，過往在燃油車成功的經驗有望持續在電動車時代發光發熱，加上大陸OEM成為長線助力，外資推估，東陽今、明、後年每股純益（EPS）挑戰2.5元、3.3元、4元。

順德導線架在全球地位前三，大客戶包辦英飛凌、恩智浦、意法半導體等大廠，里昂看好特斯拉Model 3電池管理系統（BMS）帶動導線架客製化，配合Bosch、Denso輔助系統需求穩定成長，順德毛利率大有可為，今、明、後年EPS預估1.6元、4.5元、6.6元。

至於智伸科、信邦目標價上調為180元、195元，信邦多角化業務為前景帶來光明，相較下，貿聯雖也受惠全球趨勢，但里昂認為評價已經合理，僅調整目標價至195元。

電動車 東陽

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