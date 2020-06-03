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投信買盤力挺 華擎股價勁揚挑戰重回150元大關

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

板卡廠華擎（3515）因第二季伺服器訂單強勁，加上下半年四大產品線伺服器、IPC（工業電腦）、顯卡、主板都可望全面成長，帶動投信買盤力挺，連續五日買超，激勵今（3）日盤中勁揚逾半根漲停，股價最高來到148元，試圖重新挑戰重回150元大關。

華擎為和碩集團旗下板卡廠，近年隨著板卡業務增溫，加上伺服器事業突飛猛進，帶動營運明顯成長，也因華擎伺服器業務越做越大，被法人封為新版的「雲端概念股」。

華擎今日股價開高走高，盤中股價急拉，最高攻上148元，漲幅逾6%，試圖挑戰重回150元關卡。華擎近一個月股價表現強勢，5月25日盤中攻上152.5元，為近一個月高點。

從法人籌碼觀察，截至昨（2）日，儘管外資與自營商近期偏向賣方，惟投信一路力挺，自5月27日起一連買超5天、張數達868張。

展望今年營運，受惠主板、顯卡、IPC、伺服器今年出貨都會成長，華擎總經理許隆倫預估，今年營收跟營業利益都能雙位數增長。

華擎首季受到新冠肺炎疫情影響，導致中國工廠無法順利復工， 但許隆倫認為，公司首季表現不差，第2季因首季部分伺服器訂單遞延，看好營運將優於首季。

華擎預估，因第二季增長是特殊狀況，季增幅度會較明顯，因此第三季伺服器需求將回歸正常，但仍呈現增長態勢，主要來自既有客戶訂單及新案開發。

許隆倫強調，隨著下半年疫情影響可望逐步消失，預估板卡出貨將回歸正軌，加上伺服器拉貨，對全年展望樂觀看待。

從業務來看，華擎認為伺服器、顯卡今年全年成長力道最強，至於主板則隨著英特爾（intel）、超微（AMD）新品推出，預期也有成長，下半年表現不看淡。

不過，因疫情導致東南亞像菲律賓、馬來西亞封城，讓部分零組件出現缺貨現象，包括被動元件、供應器及高速傳輸元件等，但5月下旬已慢慢緩和，完全解除可能要等到6月底、7月初才會較順。

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