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外資連兩買 玉山金跳空開高

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
玉山金控總經理黃男州。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
玉山金控總經理黃男州。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

金融股今（3）日普遍表現都在平盤之上，而玉山金（2884）跳空開高，盤中股價漲幅超過1%，表現相對亮眼，今日最高來到28.35元；在籌碼面，而內外資連續兩日進行買超，累計買超張數逾1.2萬張。

4月股市回穩，玉山金累計前四月獲利61.4億元，較去年同期減少11%，每股純益（EPS）為0.53元。展望未來，玉山持續關注疫情，做好風險管理，審慎面對疫情做好各項防護措施，加強業務的風險控管，同時強化基礎工程，提供優質的金融服務。

此外，玉山長期致力於金融科技發展，今年第1季攜手中央研究院成立「中央研究院X玉山人工智慧研發中心」，結合學術界與產業界的研發能量，發展新一代人工智慧技術，共同推動金融科技創新應用。

玉山金

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