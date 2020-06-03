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「振興三倍券」激勵 連鎖餐飲個股開盤見紅

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
行政院2日公布「振興三倍券」，可望刺激國內消費市場。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
行政院2日公布「振興三倍券」，可望刺激國內消費市場。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

國內將在6月7日走完四波新冠肺炎完整潛伏期，解封在即，加上行政院昨（2）日公布「振興三倍券」，可望刺激國內消費市場。今日連鎖餐飲個股受到激勵上漲，分析師指出，後續可關注餐飲、百貨、飯店等產業。

今日早盤，豆府（2752）、美食-KY皆一度漲逾3%，遠雄來、王品漲幅也來到近2%。

台新投顧認為，國內營收占比較大之業者可望直接受惠，如餐飲業者瓦城、王品、漢來美食、豆府等連鎖餐飲集團，疫情期間持續投入外帶外送服務，疫情趨緩後，再啟展店及新品牌計畫；百貨業者遠百、誠品生活、集雅社、寶雅；連鎖超商業者統一超、全家等業者，皆可望受惠。

但日盛投顧總經理鍾國忠表示，今日三倍券概念股整體而言並無太大漲幅，甚至部分個股小跌，顯示市場已提早反應，投資人進場前應再觀望。

餐飲業 三倍券

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