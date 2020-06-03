美股四大指數持續勁揚 台股跳空走高漲逾百點

石油減產將延長、經濟重啟持續發酵，美股四大指數昨日持續勁揚，帶動台股今日開盤小幅跳空走高，指數以11,182.52點上漲54.59開出後，權值股大立光、台積電、鴻海、聯發科等成為多方領頭羊，指數漲幅隨即擴大逾百點，並突破11,200點大關。

昨日美股開高走高，受惠OPEC+產油國將延長減產協議的消息激勵，國際油價與能源股表現強勁；且美國生技公司禮來新冠肺炎藥物傳出好消息，更加大了市場對經濟重啟的期待，包括金融、航空、汽車股等持續走強，帶動四大指數收盤接近全日最高價。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲267.63點，或1.05%，收在25742點；標普500指數上漲25.09點，或0.82%，收在3080.82點；Nasdaq指數上漲56.32點，或0.58%，收在9608.37點；費半指數上漲40.17點，或2.17%，收在1883.41點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超46.49億元。其中外資買超17.26億元，投信買超15.41億元，自營商買超13.8億元。資券變化方面，融資增0.59億元，融資餘額為1163.75億元，融劵減0.03萬張，融券餘額為86.8萬張。外資台指期部位，多單加碼694口，淨多單部位39394口。借券賣出金額為35.1億元。

投顧法人指出，。台股繼本周一再次突破年線關卡後，指數昨日再越過半年線壓力，相較前幾次的年線附近整理格局強勢。惟季線持續下行，且量能尚未明顯升溫，短線仍可能呈震盪整理格局。操作上選股優於選市，聚焦汽車零組件、民生消費概念股及具業績題材電子類股。