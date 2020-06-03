選股重於選市 留意蘋果供應鏈等族群

華爾街媒體指出，蘋果6.1吋的i Phone 12將於最快7月份開始量產，今年秋季有望發表四款新機型；統一投顧認為，今年iPhone 12針對支援5G、鏡頭、標配O LED等做了全面性的升級，類股供應鏈第2季營運不佳已反映於股價，可趁機布局iPhone 12概念股，如台積電、大立光、穩懋、玉晶光、台光電、華通等。

此外，行政院舉辦振興券方案記者會，正名為三倍券，初估將帶動700億元實質消費，在國內近期疫情趨緩、海外旅遊需求因疫情受限轉入國內旅遊餐飲消費下，可望推升關聯企業後續營運表現，可關注相關民生消費類股。

統一投顧指出，5G消費性應用逐漸擴大，市場聚焦IC設計族群表現帶動資金流入，且隨近期多款陸系5G新機發表以及蘋果新機消息，可望推升光學元件族群表現。

整體來說，雖美中緊張關係未減、且加大制裁華為，不過，目前全球疫情緩和，且央行持續寬鬆，有助於市場信心恢復；考量市場多空拉鋸，季線下彎，加上台股越過半年線壓力，量能並未放大，預期短線台股走勢仍為區間震盪整理，選股優於選市，聚焦汽車零組件、民生消費概念股及具業績題材電子類股。