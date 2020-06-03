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美股勁揚 台股有望站穩「萬一」關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美股收高有利帶動台股，分析師建議留意新藥生技股與原物料股的表現。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
美股收高有利帶動台股，分析師建議留意新藥生技股與原物料股的表現。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

美股昨（2）日收高，法人說，有利台股今日第三天站穩「萬一」關卡，可留意新藥生技股原物料股的表現。

美國道瓊指數昨日收25,742.點，上漲267.63點或1.05%；S&P 500指數收漲146.17點或%，收盤指數為3,080.82點；那斯達克指數收盤9,608.38點，上漲56.33點或0.59%，費半指數收盤1,883.41點，上漲40.17點或2.18%。

因為OPEC +有望延長減產的預期，國際油價持續上漲，分析師表示，可留意台灣塑化等原物料股的反彈。此外，美國總統川普在推特表示，有關新冠肺炎的疫苗與治療都會有好消息；分析師表示，台灣新藥股也屢傳好消息，可留意這類族群。

分析師表示，技術面上，大盤指數能站穩萬一關卡三天，代表有效站上該關卡指數，對於推升指數再向上攀升具正面效應。

原物料 生技股 台股

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