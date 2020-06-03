電子重返主流 成交占八成

台股昨（2）日再創波段反彈新高，市場專家指出，隨著內外資買盤同步力拱，推升指數於本波反彈中首次站上半年線反壓，深具戰略意義，加上盤中電子股成交占比一度逼近八成、重返市場主流，三大亮點吸睛。

新冠肺炎疫情趨緩，全球各地重啟經濟活動，投資氣氛轉趨樂觀，帶動美股三大指數1日收紅，亞股昨日也普遍上揚，台股在三大法人等內外資同步力拱下，指數上漲48點、收11,127點，站上半年線，為近三個月新高，上市櫃總成交量為2,358億元，其中上市為1,824億元。

三大法人同步買超，共買超46.48億元，其中外資買超17.28億元，連二買；自營商買超13.79億元；投信買超擴大至15.41億元、為4月底以來最高。另外，八大公股行庫券商則小買1.1億元。

值得注意的是，電子股重回市場主流，占大盤成交比重一度逼近八成，是帶領大盤攻堅的主力。蘋概三王中，台積電獲外資連二買，昨日漲1元，收296.5元；大立光漲20元，收4,085元；鴻海漲0.9元，收77.1元。