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投信季底作帳行情 啟動

經濟日報 / 記者盧宏奇張瀞文／台北報導

台股昨（2）日創本波反彈來新高，其中投信季底作帳行情蓄勢待發，5月來累計買超金額較高、或鎖碼張數較多的族群，以績優電子、傳產雙主流為主，相關個股包括聯發科、臻鼎-KY、GIS-KY等強勢演出，躍居盤面交投亮點。

台股自3月19日低點8,523點反彈以來，外資調節動作不斷，但政府基金、八大公股行庫、壽險資金、主力業內、及投信基金等內資，積極進場承接，扮演本波反彈的攻堅要角。

由於投信已連三月買超，4、5月更分別買超台股242億餘元與91億餘元。時序邁入6月後，隨市場氛圍正向樂觀，已醞釀投信季底作帳蓄勢待發的龐大能量。

根據統計，在元大高息龍頭基金持續進場布局下，投信近期已連十周買超，5月來至昨日累計加碼117億元，成為抗擊外資賣壓的中流砥柱。以金額來看，投信買超聯發科逾22億元最多，台積電、臻鼎-KY、台光電、GIS-KY、同欣電等五檔，則買超12億元至14億元不等，漲幅大多優於大盤。

如以張數計算，買超前八名都超過1萬張，除低基期的長榮、華航、台灣高鐵外，其餘五檔均為電子股。

至於買超5,000至1萬張的個股，多數具有產業龍頭或高股息殖利率等特點，包括廣達、聯強、光寶科、力成、聯發科、台積電、大成、水泥雙雄等個股。

台新投顧副總經理黃文清指出，隨國內疫情控制得宜、及歐美各國陸續解封，市場氣氛轉趨樂觀，在美股明顯拉回前，台股仍有機會碎步盤堅向上。

預期6月底，以內資為主的中小型股可望持續良性輪動，具有籌碼優勢的投信認養股，將有機會隨投信作帳行情開展而噴發向上，成為市場多頭關注焦點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，美中關係仍將影響台股，但市場愈來愈注意下半年的展望。電子業中，5G基地台等族群容易受華為禁令影響，但筆電及伺服器需求可望持續受惠於遠距辦公。

台股 台積電 個股

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