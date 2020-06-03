高盛力挺聯發科 目標價喊600

高盛證券最新報告，看好聯發科受惠美中角力，晶片出貨增加，目標價大幅升上600元；麥格理則評估，聯發科受惠華為的潛在獲利效益上看兩成，目標價喊565元，分居外資圈第一和第二高價。

高盛認為，美中貿易戰夾縫下，聯發科出現三大利基，即4G與5G市占率將大幅提升，2022年前，整體市占將由30%大增至40%；網路與遊戲的特殊應用IC持續成長、潛力可觀；獲利受惠於規模經濟效益發揮而將持續成長。

高盛對今、明年全球5G晶片出貨預估1.7億顆、4.5億顆不變，樂觀聯發科市占提升，將是5G時代大贏家。為此高盛不僅調高聯發科2020-2022年每股純益（EPS）分別至17.8元、29.9元、33.8元，也將聯發科納入「亞太科技股優先買進名單」，台積電亦在名單之中。

麥格理則針對美中新動向，分析華為新禁令將對聯發科帶來雙重效益，包括：一、華為直接向聯發科採購的晶片看增；二、大陸品牌恐減少對高通下單，使聯發科出貨更加成長。