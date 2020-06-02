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家樂福併購頂好及JASONS 學者：對全聯有殺傷力

投信季底作帳蓄勢待發 聯發科、臻鼎、GIS等躍交投指標

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

台股今（2）日重登半年線、11,100點關卡，創本波反彈來新高，投信季底作帳行情蓄勢待發，5月來累計買超金額逾12億元的聯發科、臻鼎-KY、GIS-KY等個股同步強勢演出，躍居盤面交投熱門焦點。

台股自3月19日本波低點8,523點以來，以油元國主權基金為首的外資調節動作不斷，反觀政府基金、八大公股行庫、壽險資金、主力業內，以及元大高息龍頭基金為主的投信等內資，積極進場承接，扮演本波反彈行情的重要推手。

台新投顧副總經理黃文清指出，隨國內疫情控制得宜，以及歐美各國陸續解封，市場氣氛轉趨樂觀，在美股明顯拉回前，台股有機會碎步盤堅，預期6月底內資為主的中小型股可望持續良性輪動，具有籌碼優勢的投信認養股，將是多頭關注焦點。

根據統計，在元大高息龍頭基金持續進場下，投信已經連十周買超，5月來至昨日累計加碼117億元，以金額來看，買超聯發科逾22億元最多，台積電、臻鼎-KY、台光電、GIS-KY、同欣電等五檔，則買超12億元至14億元不等，漲幅大多優於大盤表現。

如以張數計算，買超前八名都超過1萬張，除低基期的長榮、華航、台灣高鐵外，其餘五檔均為電子股；至於買超5,000至1萬張的個股，多數具有產業龍頭或高股息殖利率等特點，包括廣達、聯強、光寶科、力成、聯發科、台積電、大成、水泥雙雄等個股。

台積電 台股 個股

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