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台股攻克11,100點 人氣匯聚股扶搖直上

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導
台股2日收漲48點，登上11,127點，不僅創下近三個月新高，也是睽違三個月收復半年線。 聯合報系資料照
台股2日收漲48點，登上11,127點，不僅創下近三個月新高，也是睽違三個月收復半年線。 聯合報系資料照

台股2日量價俱揚，指數攻克11,100點；觀察近期融資增、法人買的「人氣匯聚股」族群，如台灣高鐵（2633）、元太、欣興、義隆等，因市場信心增強，股價走勢扶搖直上，儼然成為盤堅續漲的多頭指標。

台股2日在鴻海、聯發科，以及富邦金、中信金等電金權值聯手帶動下，收漲48點，登上11,127點，不僅創下近三個月新高，也是睽違三個月收復半年線。

在法人買賣動態上，自營商買超13.79億元，投信買超15.4億元，外資買超17.28億元；三大法人同步買超、合計買超46.47億元。

台新投顧副總黃文清表示，隨著歐美疫情逐漸緩和，以及各國救市方案，帶動台股5月以來強彈，整體來看，第2季加權指數風險不高；未來需檢驗第3季救市方案的成績，若無法有效刺激經濟，指數恐有再度修正的可能，但低點預期不會低於3月的8,523點。

以現階段的走勢來看，台股已突破半年線壓力、多方表態都是有利多頭格局發展，不過留上影線，顯示上檔獲利賣壓仍在，短期估將在半年線上下進行震盪，消化賣壓、穩定支撐後，較有利上攻力道。

一般來說，融資代表散戶對於市場的信心，而資增、價漲的個股相對也代表散戶資金佈局的方向，若再加上法人同步青睞布局，個股更是漲多跌少。

根據統計，兩周以來，在所有上市櫃個股中，融資張數增加、三大法人齊步買超的個股，計有13檔，主要分布在半導體、電子零組件、光電等電子股，以及生技、航運、電機等傳產股。

觀察兩周以來的法人買賣超，三大法人合計加碼台灣高鐵2.5萬張，元太買超2.1萬張、欣興買超9,360張；另外，義隆、景碩、力山、大同、智擎、家登等，均獲2,000張以上的買單進駐。

進一步分析融資張數的增減變化，兩周以來，以元太增加4,174張最多，台灣高鐵增加3,409張、大同增加2,580張，名列第二與第三，其他融資增加逾1,500張的個股，還包括力山、欣興、景碩、長榮、精材等。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，整體來看，繼大盤五度叩關並以中紅K站上年線之後，昨天持續表態，整體趨勢向上，未來可望挑戰下一個區間。就技術面觀察，大盤已連續三日收紅，並見波段高點，日KD指標持續攀升，下檔支撐看年線位置，支撐不破，可偏多看待。

個股 台股

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