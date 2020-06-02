台新投顧黃文清：股東會行情有望帶動指數上看11,500點
台新投顧副總黃文清表示，台股6月將有1,500家上市櫃公司將召開股東會，市場焦點，將在新冠肺炎疫情對產業景氣、終端需求的影響等，目前看來，國內因疫情控制良好，股東會都將會如期召開，加上內需消費等族群受惠7月振興政策將出爐，包括餐飲、觀光、百貨族群的回溫狀況，也將是今年法人、小股東在股東會上最注目的焦點。
而更重要的是，包括肺炎疫情逐漸緩和，歐美陸續解除封城等措施後，對終端需求回溫的挹注狀況，尤其是占台股市值比重已逾三成的智慧手機供應鏈，包括蘋果、中國自有品牌等，在下半年5G手機即將陸續問市之際，能否重返過往榮景，將是聚焦點。
指數方面，在指數站穩年線、重返半年後，有機會挑戰3月中旬的11,500點起跌點位置。
類股方面，除了低基期、振興三倍券效益的餐飲、觀光、百貨等族群外，包括原物料、5G手機供應鏈都是可留意的族群。
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