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收復半年線、台股收漲48.91點 三大法人買超46.47億
台股今（2）日開高一度衝達11,170.49點，權值股、電子股、金融股走揚，終場以11,127.93點作收，上漲48.91點，成交量1,791.95億元；三大法人買超46.47億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超17.28億元，投信買超15.39億元，自營商買超（合計）13.79億元，其中自營商（自行買賣）買超6.49億元，自營商（避險）買超7.3億元。
台股今日以11,109.27點開高，收復半年線，蘋概三王台積電、鴻海、大立光齊揚，聯發科也是上漲攻勢，以485元作收，漲幅5.09%，盤面上權值股、電子股、金控股及傳產的台塑四寶等都有表現，支撐大盤漲勢，終場收11,127.93點，漲幅0.44%。
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