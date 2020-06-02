收復半年線、台股收漲48.91點 三大法人買超46.47億

台股今（2）日開高一度衝達11,170.49點，權值股、電子股、金融股走揚，終場以11,127.93點作收，上漲48.91點，成交量1,791.95億元；三大法人買超46.47億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超17.28億元，投信買超15.39億元，自營商買超（合計）13.79億元，其中自營商（自行買賣）買超6.49億元，自營商（避險）買超7.3億元。

台股今日以11,109.27點開高，收復半年線，蘋概三王台積電、鴻海、大立光齊揚，聯發科也是上漲攻勢，以485元作收，漲幅5.09%，盤面上權值股、電子股、金控股及傳產的台塑四寶等都有表現，支撐大盤漲勢，終場收11,127.93點，漲幅0.44%。