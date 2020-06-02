外資連二買 三大法人買超46.47億元

台股今（2）日在權值股領漲下，一舉收復所有均線，終場上漲48.91點，收在11,127.93點，成交量達1,791.95億元。統計三大法人買賣超情況，外資今日再買超17.25億元；投信買超15.4億元、自營商買超13.8億元，三大法人合計買超46.47億元。

雖然美國面臨大規模示威暴動，且新冠肺炎用藥傳出利空消息，不過，最新ISM製造業數據落底回升，提振市場對經濟解封的信心，帶動美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少，激勵亞洲主要股市走揚。盤面上，蘋概三王收紅，另外，聯發科、玉晶光、GIS-KY漲逾5%；非電族群上，金融股表現撐盤、水泥、塑化也呈現上漲。

法人認為，短線上，市場多頭信心可望延續，靜待解封後的經濟重啟，而在資金相對寬鬆的環境下，台股區間震盪格局不變，此時選股將重於選市，建議投資人鎖定長期趨勢布局。