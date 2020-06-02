台股連兩天站穩「萬一」 多頭行情延續關鍵在明天

台股大盤指數今（2）日持續攀升走高，連兩天站穩「萬一」關卡，終場小漲48點，收11,127點。國泰證期經理蔡明翰認為，明天將是台股多頭能否延續的關鍵，只要明天維持走高，近期台股多頭格局可持續一段時間，而電子權值股走勢更是明日大盤持續站穩「萬一」的重中之重。

蔡明翰指出，4月的資金大多流向中小型股，尤其是防疫相關個股，原先基本面看好的電子股受到影響導致資金流出，形成「蹺蹺板效應」。隨著歐美疫情趨緩、趨勢反轉，加上將迎來第3季旺季，可望帶動資金流向電子相關類股，推升台股多頭行情。

期貨分析師林昌興也表示，目前台股的多頭漲勢可能持續一到兩周，投資人可跟著大盤強勢股走；但須同時注意法人動向，一旦外資轉賣就要考慮停利出場。至於美國目前因警察不當執法引起多次遊行示威，林昌興認為目前市場交易情況和消息面呈現脫鉤，不至於對股市造成重大影響。

個股方面，蔡明翰指出，今年上半年全球手機銷量因疫情而大幅降低，加上華為禁令等利空因素漸淡，看好5G、手機類股第3季反彈回升。蔡明翰也提醒，NB概念股因為第2季疫情關係銷量大增，恐造成第3季旺季不旺，投資人須特別小心。

林昌興則提到，近期特斯拉因為疫情減緩大漲，市場普遍看好疫情解封後的銷量，投資人可關注車用電子相關類股。但要注意的是，特斯拉在中國大陸的銷售數字將成股價能否持續推升的關鍵，一旦不如預期將立即壓回反應。