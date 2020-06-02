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iPhone在天貓、京東降價促銷奏效 蘋概股強漲

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
價格向來很「硬」的蘋果，罕見透過降價刺激銷量，除了影響蘋果的利潤，也會讓消費者對降價有所期待，影響未來iPhone的溢價能力。對零組件廠來說，蘋果利潤縮減，也可能進一步壓縮供應鏈的毛利率。（本報系資料庫）
價格向來很「硬」的蘋果，罕見透過降價刺激銷量，除了影響蘋果的利潤，也會讓消費者對降價有所期待，影響未來iPhone的溢價能力。對零組件廠來說，蘋果利潤縮減，也可能進一步壓縮供應鏈的毛利率。（本報系資料庫）

為提振買氣，蘋果首度以官方形式，參與天貓與京東的618折扣活動。根據大陸媒體報導，1日凌晨開賣後5個小時，iPhone在天貓的銷售額超過人民幣5億元；在京東平台，蘋果全系列1小時的成交額是去年同期的三倍。據了解，蘋果今年以來已多次在大陸市場與不同的通路合作展開降價，雖有效刺激銷量，卻也犧牲了利潤。

台股中的蘋概三大指標股鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光截至午盤時都處上揚。

由於中國品牌廠在大陸的市占提升，擠壓蘋果在大陸市場的銷量，去年以來，蘋果已多次下調在京東、天貓及蘇寧的iPhone售價。而此次在6月1日即開跑的618促銷，蘋果乃首度以官方形式參與，包括在天貓Apple官方旗艦店iPhone 11等全線產品支持跨店滿減（每滿300減40）及提供150元會場優惠券，相當於全場8折起；而在京東商城則有領券降價人民幣400元到2,100元不等的優惠。

分析師表示，蘋果近年在大陸的市占持續下滑，今年以來更因疫情衝擊，消費者減少出門，拖累大陸整體手機市場的銷量。根據統計，2月iPhone在大陸的銷量甚至降至50萬支以下，為49萬支，年減約六成。透過降價措施，加上疫情趨緩，4月還有iPhone SE的推出，讓iPhone在大陸的銷售提高到390萬支，月增160%。

不過價格向來很「硬」的蘋果，罕見透過降價刺激銷量，除了影響蘋果的利潤，也會讓消費者對降價有所期待，影響未來iPhone的溢價能力。對零組件廠來說，蘋果利潤縮減，也可能進一步壓縮供應鏈的毛利率。

蘋果 iPhone 天貓

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