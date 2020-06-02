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權值股領漲 台股漲48.91點收11,127
美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少，帶動台股今（2）日在權值股領漲下，一舉收復所有均線，終場上漲48.91點，收在11,127.93點，成交量達1,791.95億元；值得留意的是，先前領漲的櫃買指數，今日在觸碰到150點後，獲利了結賣壓出籠，最後以下跌0.29點，收在149.05點。
雖然美國面臨大規模示威暴動，且新冠肺炎用藥傳出利空消息，不過，最新ISM製造業數據落底回升，提振市場對經濟解封的信心，也激勵亞洲主要股市走揚。
盤面上，蘋概三王收紅，另外，聯發科、玉晶光、GIS-KY漲逾5%；非電族群上，金融股表現撐盤、水泥、塑化也呈現上漲，
法人認為，雖然美中貿易雜音未減、制裁華為持續，但在川普香港議題處理上，雷聲大雨點小，市場疑慮明顯降溫，下檔月線支撐已上移至10,900點位置，形成上有壓、下有撐局面。短線台股走勢仍為區間震盪整理，建議逢低布局，不追高，聚焦汽車零組件、民生消費概念股及具題材電子類股。
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