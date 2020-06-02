美追殺華為聯發科可望受惠 外資喊買目標價上調至600元

美中關係緊張，美國祭出進一步封殺華為的禁令，外資認為聯發科（2454）可望有轉單及擴大市占機會，兩家美系外資喊買，且上調目標價，其中一家目標價上看600元，創下目前外資圈最高目標價；另一家目標價為530元；亞系外資則是重申優於大盤表現評等，目標價由438元調高至565元。

聯發科今（2）日以488元開高，一度拉升至490.5元，盤中漲幅4.11%，成為盤面上領軍台股大盤指數衝高的重要指標之一。

美系外資認為，雖然美中關係緊張，但看好聯發科反而可望受惠，預估4G+5G市占率在2022年前將持續提高，將從3成多增至超過4成的市占率；美系外資調高聯發科2020～2022年每股盈餘預估，幅度分別為3%、33%、37%。

美系外資看好聯發科特殊應用晶片（ASIC）解決方案的成長動能，重申買進評等，目標價由450元調高至600元，一口氣調高33%，且新增進入強烈買進名單。

另一家美系外資表示，美國進一步圍堵華為，聯發科可能有來自華為5G手機晶片的轉單，另外，OPPO、Vivo、小米趁機提高市占率，也將讓聯發科受惠，考量5G晶片平均價格較4G高，約達2倍，可望進一步提高聯發科獲利，重申加碼評等，目標價維持上看530元。