報稅系統每天有駭客敲門！這檔ETF連兩日跳空開漲

美國資安威脅情報公司Cyble日前在官方部落格揭露，臺灣有2,000萬筆戶政資料於暗網上公開販售，要價2,500美元，財稅資料中心主任張文熙日前也透露，報稅系統 「每天都有駭客敲門」。

國內近期一連串資安事件頻傳，皆凸顯網路、雲端主宰的時代下資安的重要性，國內首檔聚焦網路資安的國泰網路資安ETF（00875）連續兩日跳空開漲。

國泰投信指出，除了總統就職演說強調資安產業成為520後的核心戰略產業之外，政府首度要求，政府所有專案，都應該依據經費規模，強制編列5~7%的資安預算。這也與國際趨勢相符，2019年至2026年，全球資安支出規模將由1,590億成長至2,700億美元，7年增加1,110億美元，增幅高達70%。

資金流向方面，全球投入駭客資訊安全領域的投資金額再創新高，達45億美元，除了較去年底約39億美元的規模大幅增加外，更是少數歷經疫情期間，整體投資金額不降反增的產業，顯示投資人對資安產業未來看好度有增無減。

國泰投信看見資安的重要性及投資商機，在今年3月份掛牌的國泰網路資安（00875）ETF，是國內第一檔資安主題ETF，上市以來報酬率繳出亮眼佳績，至今約兩個月的時間，報酬率已超過2成5。

國泰網路資安ETF經理人游日傑表示，00875追蹤納斯達克全球網路資安指數（HXR），其中一檔成分股-雲端安全大廠Zscaler（ZS.US）在上周五（5月29日）單日即大漲了29.4%，昨（6月2日）再續漲12.1%，主因公司公佈之業績優於預期，而分析師亦認為雲端安全需求正處於強勁增長期，顯示資安產業具十足爆發力，是可長期持續布局的未來趨勢商機。