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台股開高震盪 金融股發揮撐盤力道

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
圖為元大金受到美國那斯達克邀約之合作，接連登上紐約時代廣場的電視牆情形。圖／元大期貨提供
圖為元大金受到美國那斯達克邀約之合作，接連登上紐約時代廣場的電視牆情形。圖／元大期貨提供

金融類股持續沿5日均線走揚，連拉3根紅K，今（2）日盤中漲幅超過0.6%，在台股開高震盪下，發揮撐盤力道，其中由玉山金（2884）、元大金、永豐金、台新金等領漲。法人認為，金融股具有穩定以及高殖利率優勢，投資人可以留意布局機會。

進一步來看，昨（1）日外資大舉回補台企銀破萬張、中信金、開發金、新光金、元大金超過5,000張，帶動相關個股走揚。

玉山金盤中漲逾1%，股價站上半年線，收復所有均線支撐；累計前四月稅後盈餘61.4億元，每股純益（EPS）為0.53元，較去年同期減少11％，其中子公司玉山銀行及玉山證券獲利保持穩健。

元大金盤中漲逾2%，突破均線糾結區；累計今年前四月稅後純益62.93億元，累計每股純益（EPS）0.54元；另外，永豐金續漲，累計前四月稅後盈餘35.52億元，主要來自於子公司永豐銀行貢獻，累計前四月稅後盈餘33.91億元；而台新金受惠外資連續買超兩日，今日股價挑戰站上半年線，盤中股價漲逾1%，在13元附近震盪。

法人認為，整體金控第一季獲利成長主要由壽險金控來帶動，在積極實現股票、債券資本利得下帶動獲利大幅成長。展望本季，因近期股市有所反彈，且隨6月壽險公司將開始有現金股利收益入帳，預期本季獲利將可望呈現小幅成長，操作上可朝向今年獲利可望穩健成長、擁高現金殖利率題材個股。

元大金 玉山金 台新金

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