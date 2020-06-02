電商被振興券排除在外 富邦媒除息首日盤下震

百貨股后富邦媒（8454）今（2）日進行除息交易，開盤除息參考價577元，不過，因除息前夕富邦媒股價已拉過一波，加上即將上路的振興券確定將電商購物排除在外，使得富邦媒除息首日股價表現低迷，午盤出現貼息窘境，股價一度來到569元。

法人表示，富邦媒本波受惠疫情底下宅經濟的帶動，今年以來業績表現亮眼。不過，隨著振興券上路，預計掀起一波民間消費熱潮，而在消費排擠效應下，電商業者不僅吃不到政策牛肉，還可能有業績下滑壓力，值得後續留意。

「108年度上市上櫃企業公司治理評鑑」日前公布結果，富邦媒在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等四大類別評鑑指標中，獲得上市公司成績最優等排名之前5%，且已連續四度獲得肯定。另外在「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司評鑑結果中，也已連續兩屆獲得最佳前10%殊榮。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo長期致力於精進公司治理，除了保障股東參與股東會的權利，在年報及官網定期揭露財務績效外，也加強公開公司治理、企業社會責任、利害關係人溝通管道等非財務績效作為，使股東與投資者能更全面掌握公司營運資訊。