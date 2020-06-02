興櫃股王昇佳中籤率0.22% 抽中1張現賺23.9萬

興櫃股王昇佳（6732）將轉上櫃掛牌，公開申購吸引超過35萬筆投單，總合格件數達32萬1,023件，今（2）日公開抽籤，根據證交所公告資料，中籤率0.22%；以昇佳今日盤中最高價格737元計算，投資人抽中1張可望賺進23.9萬元，報酬率47.99%。

昇佳將上櫃掛牌，辦理初次上櫃普通股承銷，公開申購吸引35.1萬筆投單，凍結資金1,752億元，再掀起投資人參與公開申購抽籤的熱潮，初次上市的ABC-KY、及辦理現增的科嘉-KY，也因高價差吸引投資人關注，積極參與申購。

昇佳承銷價498元，承銷張數736張，但卻吸引逾35萬筆投單，總合件件數32萬1,023件，中籤率僅0.22%，以今日盤中高價737元計算，抽中1張可賺進23.9萬元，將在6月8日上櫃掛牌。

ABC-KY承銷張數1,729張，承銷價48元，預計參與申購的總合件件數將超過52萬件，預估中籤率0.33%，將在6月9日上市，以今日盤中高價111元計算，抽中1張可賺6.3萬元。