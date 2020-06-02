快訊

振興券定名為「三倍券」！最小面額200元 從7月中用到年底

示威者趁亂洗劫商店、燒毀警車… 紐約市跟進實施宵禁

興櫃股王昇佳中籤率0.22% 抽中1張現賺23.9萬

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

興櫃股王昇佳（6732）將轉上櫃掛牌，公開申購吸引超過35萬筆投單，總合格件數達32萬1,023件，今（2）日公開抽籤，根據證交所公告資料，中籤率0.22%；以昇佳今日盤中最高價格737元計算，投資人抽中1張可望賺進23.9萬元，報酬率47.99%。

昇佳將上櫃掛牌，辦理初次上櫃普通股承銷，公開申購吸引35.1萬筆投單，凍結資金1,752億元，再掀起投資人參與公開申購抽籤的熱潮，初次上市的ABC-KY、及辦理現增的科嘉-KY，也因高價差吸引投資人關注，積極參與申購。

昇佳承銷價498元，承銷張數736張，但卻吸引逾35萬筆投單，總合件件數32萬1,023件，中籤率僅0.22%，以今日盤中高價737元計算，抽中1張可賺進23.9萬元，將在6月8日上櫃掛牌。

ABC-KY承銷張數1,729張，承銷價48元，預計參與申購的總合件件數將超過52萬件，預估中籤率0.33%，將在6月9日上市，以今日盤中高價111元計算，抽中1張可賺6.3萬元。

興櫃 證交所

延伸閱讀

全民瘋抽股「口袋深才能搶」！凍資2,000億

公司治理前5%企業 證交所開放紀念報名

全民瘋抽籤！三股票凍結台股2,000億資金

磨10年上市！何重人創數位生物條碼 揪病原變簡單

相關新聞

台股開高走高漲逾70點 站回所有均線

美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少，帶動台股今（2）日在權值股領漲下，指數開盤上漲30.25點，以11,109.27點開...

全民瘋抽股「口袋深才能搶」！凍資2,000億

IPO抽籤高利差，成全民運動！臺灣證券交所統計，興櫃股王昇佳辦理初次上櫃普通股承銷，公開申購共吸引35.1萬筆投單，凍資...

上市櫃員工平均年薪前十強 它打敗聯發科最高516萬

臺灣證券交易所、櫃買中心昨（1）日發布2019年上市櫃公司平均薪資費用，統計多達35家公司平均員工薪資達200萬元以上，...

後疫情時代外資成觀察重點 台股布局選股至上

根據彭博統計外資資金流向，新興亞股前周(5/25-5/29)共吸金1.1億美元，以印度逆轉流出轉為吸金8.7億美元居冠，...

熱錢重返股匯市 台股站回萬一、台幣重回2字頭

美國對香港國安法採取的制裁行動較市場預期溫和，避險風氣驟降、激勵熱錢湧入，台北股匯昨（1）日雙漲，外資回頭大買台股154...

五月資金 主要流入固定收益型ETF

川普宣布取消香港特殊地位，美中國際角力推升緊張情勢，所幸雙方於貿易議題相互依存，輔以市場樂觀看待重啟後的經濟前景及疫苗進...

吸金幅度居冠 美股量價同步強勢成長

經濟活動逐步開放，市場樂觀看待短期前景，雖美中持續角力，但股市情緒仍偏向正面。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，除亞洲、...

美股上揚 法人：台股短期盤整區間震盪

美股上揚，台股1日大漲136點逼近半年線約11090點。法人表示，未來外資態度是關鍵，預期指數呈現盤整區間震盪格局

市場情緒佳 風險債券續受資金青睞

美國失業狀況減緩，市場預期疫情高峰已過，正面氣氛帶動風險性資產上揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大債市接迎來...

股權投資處理 三模式

IFRSs架構中，投資股票的會計處理及財務報表表達方式，可依投資公司對被投資公司的影響程度，區分為控制、重大影響、及無重...

高價股漲太兇 外資降評

高價股太飆，外資圈示警太投機。麥格理證券昨（1）日對信驊、譜瑞發布降評報告，直指兩大高價股漲過頭，已偏離基本面，投資人應...

被動元件、連接器 匯聚盤面多頭人氣

美國對中國制裁未如想像劇烈，激勵台股昨（1）日重登年線11,004點，市場資金回流電子股，大毅（...

熱門新聞

全民瘋抽籤！三股票凍結台股2,000億資金

美銀上調欣興目標價 至66元

上市櫃員工平均年薪前十強 它打敗聯發科最高516萬

熱錢重返股匯市 台股站回萬一、台幣重回2字頭

全民瘋抽股「口袋深才能搶」！凍資2,000億

高價股漲太兇 外資降評

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。