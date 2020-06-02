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台股開高走高漲逾70點 站回所有均線

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今（2）日在權值股領漲下，指數開盤上漲30.25點，以11,109.27點開出，電子、金融、傳產類股齊漲下，指數開高走高，漲逾70點，盤中最高來到11,170點，一舉收復所有均線。 圖／聯合報系資料照片
台股今（2）日在權值股領漲下，指數開盤上漲30.25點，以11,109.27點開出，電子、金融、傳產類股齊漲下，指數開高走高，漲逾70點，盤中最高來到11,170點，一舉收復所有均線。 圖／聯合報系資料照片

美股開低走高，四大指數收盤漲多跌少，帶動台股今（2）日在權值股領漲下，指數開盤上漲30.25點，以11,109.27點開出，電子、金融、傳產類股齊漲下，指數開高走高，漲逾70點，盤中最高來到11,170點，一舉收復所有均線。

雖然美國面臨大規模示威暴動，且新冠肺炎用藥傳出利空消息，不過，最新ISM製造業數據落底回升，提振市場對經濟解封的信心，終場四大指數漲多跌少。道瓊工業指數上漲91.9點，或0.36%，收在25,475點；標普500指數上漲11.42點，或0.37%，收在3,055.73點；Nasdaq指數上漲62.17 點，或0.65%，收在9,552.04點；費半指數下跌9.25點，或0.49%，收在1,843.24點。

法人認為，雖然美中貿易雜音未減、制裁華為持續，但在川普香港議題處理上，雷聲大雨點小，市場疑慮明顯降溫。目前台股上檔有半年線壓力，由於半年線仍處下行，恐不易一次躍過；不過，下檔月線支撐已上移至10,900點位置，形成上有壓、下有撐局面。短線台股走勢仍為區間震盪整理，建議逢低佈局，不追高，聚焦汽車零組件、民生消費概念股及具題材電子類股。

台股

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