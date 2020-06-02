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後疫情時代外資成觀察重點 台股布局選股至上

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
台股與南韓雙雙進入第四周連續流出，台股上周遭賣3.3億美元、南韓流出4.7億美元。統計整個五月，外資流出新興亞股金額為74.1億美元。（本報系資料庫）
台股與南韓雙雙進入第四周連續流出，台股上周遭賣3.3億美元、南韓流出4.7億美元。統計整個五月，外資流出新興亞股金額為74.1億美元。（本報系資料庫）

根據彭博統計外資資金流向，新興亞股前周(5/25-5/29)共吸金1.1億美元，以印度逆轉流出轉為吸金8.7億美元居冠，台股與南韓雙雙進入第四周連續流出，台股上周遭賣3.3億美元、南韓流出4.7億美元。統計整個五月，外資流出新興亞股金額為74.1億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，除了MSCI季度調整之外，港版國安法也使得外資持續賣出。不過受惠於上周五美股表現，台股1日開高，盤中大漲逾百點，站回11,000點關卡，終場收在11,079.02點，上漲136.86點，收復萬一關卡。展望後市，他認為，短線上，MSCI賣壓應已告一段落，而香港國安法尚未確定實施時點，多頭信心可望延續，靜待解封後的經濟重啟。

針對疫情部份，周俊宏表示，目前新增病例主要以美國、巴西、俄羅斯、印度等較多，不過中、韓也有爆發第二波的傾向，接下來將持續觀察各國解封情形。若真正解封，經濟方有望重返復甦軌道。不過，受到疫情影響全球在家工作的趨勢持續鮮明，PC、伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

除防疫相關類股外，後疫情時代中美博弈也可能成重要議題。周俊宏表示，根據美國商務部新規定，各國採用美國科技、賣給華為的半導體產品，一律須取得美國政府許可，這遠比過去的「美國技術含量15%」以上才受限，更為嚴苛，使得相關替代供應鍊表現可期。

最後，本月美國聯準會將舉行FOMC會議，根據FED WATCH預期，本次利率將維持不變。且美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 上周受訪時表示，美國經濟可能在5月或6月觸底，下半年很有可能出現強勁復甦，同時認真考慮對公債設定特定殖利率目標，以確保借貸成本維持在谷底。周俊宏表示，在資金相對寬鬆的環境下，台股區間震盪格局不變，此時選股將重於選市，建議投資人鎖定長期趨勢布局。

台股 美國聯準會 疫情

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