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燦星旅、驊訊股票 6月2日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導
櫃買中心6月1日公告，燦星旅（2719）股票自6月2日起預收款券，並每45分鐘撮合一次。 圖／報系資料照
櫃買中心6月1日公告，燦星旅（2719）股票自6月2日起預收款券，並每45分鐘撮合一次。 圖／報系資料照

櫃買中心6月1日公告，燦星旅（2719）股票自6月2日起預收款券，並每45分鐘撮合一次；驊訊股票自2日起預收款券，並每五分鐘撮合一次。

燦星國際旅行社股份有限公司股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自2日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每45分鐘撮合一次。另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

驊訊電子企業股份有限公司股票因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自2日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次；各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 驊訊 證券商

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