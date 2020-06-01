ETF、ETN交易進步獎 元富證、統一證拿獎金

證交所、券商公會、投信投顧公會暨期貨商公會共同舉辦的「109年度證券商ETF及ETN競賽」已經開跑，最新5月份ETF交易進步獎及ETN交易進步獎結果出爐，分別由元富證券信義分公司、統一證券松江分公司獲獎，各獲得20萬元與10萬元獎金。

證交所表示，未來還有四個月的ETF交易進步獎和ETN交易進步獎，以及其餘五大獎項等著競逐，鼓勵各大參與券商踴躍爭取。

ETF及ETN競賽去年造成熱烈迴響，今年再度續辦，競賽期間自5月至9月，共計七大獎項，總獎金達500萬元。其中，ETF、ETN交易進步獎為各券商於競賽期間，每一月份與前一月份ETF或ETN交易金額之成長比率最高者，鼓勵券商努力超越前月表現。

除交易進步獎外，截至5月底，ETF交易貢獻獎、臺股ETF交易貢獻獎分別由元大證券經紀部、凱基證券台北分公司暫居首位；ETF交易比重獎、ETN交易貢獻由永豐金證券潮州分公司、富邦證券台北分公司暫列第一；台股ETF造市獎則由兆豐證券暫馳得點。