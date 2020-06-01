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富邦投信定期定額日日扣 精選基金0手續費

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導
富邦投信精選六檔適合作為長期核心配置之海內外基金。
富邦投信精選六檔適合作為長期核心配置之海內外基金。

新冠肺炎疫情影響全球金融市場，富邦投信建議，投資人可透過定期定額方式建立長期的核心配置，分散買進時點並持續投資，長期下來可降低市場波動風險，且不受短期景氣循環影響，並能兼顧收益。因此，富邦投信為嘉惠投資大眾，精選六檔海內外基金，推出終身0手續費優惠，且為使投資人定期定額投資更有彈性，針對一般基金的定期定額推出「日日扣」功能，意即每個月1至28日皆可扣款，讓投資人自由選、自由配。

由於在市場波動之際，定期定額投資往往是協助投資人進行穩健理財規劃的最佳選擇，為方便投資人資金的安排，富邦投信的定期定額機制有「日日扣」功能，能依據每個人的資金狀況，自行彈性設定扣款日期，不畏市場大幅震盪，輕鬆超前部署。

富邦投信定期定額「日日扣」不但具有好彈性、好給力、好親民等三大優勢，每月1至28日皆可扣款，並可依據可運用資金，設定一次或多次扣款，每次扣款金額最低只要新台幣3,000元，另外還加碼送兩大好貼心、好省力服務，包括富邦投信線上交易系統可提供「損益通知」服務，由投資人自行設定進出場條件，不會錯過任何加減碼的好時機，而還在觀望市場行情的投資人，則可以透過富邦投信官網提供的「到價通知」服務，先設定自選觀察基金及到價通知價格，自由選擇最佳進場時機。

此外，為了鼓勵投資人透過定期定額方式建立長期的核心配置，以分散買進時點並紀律性的持續投資，即日起至2020年9月底，投資人只要成功以定期定額方式，透過富邦投信官網或APP進行申購富邦投信所精選的六檔海內外基金，即可享終身0手續費優惠。若申購富邦投信旗下其他主動式海內外基金，亦可享電子交易手續費5折優惠，建議投資人可把握此優惠良機，以小額投資成就財富大未來。

富邦投信 新台幣 益通

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