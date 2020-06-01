公司治理前5%企業 證交所開放紀念報名

「第六屆公司治理評鑑」結果已於4月底公布，證交所為表彰致力提升公司治理的企業，將邀請躋身前5%的優秀公司，於6月10日至12日至證交所101大樓一樓資訊展示中心背板拍照紀念，迄今約有五成的公司來電預約，呼籲尚未登記的公司盡速辦理。

證交所每年針對公司治理評鑑前5%公司，舉行盛大表彰典禮，今年考量防疫，改於布置場地的背板拍照，並邀請金管會主委黃天牧及證交所董事長許璋瑤預先錄製致詞。

證交所指出，今年還有連六屆都躋身前5%的優秀公司，鑒於此殊榮得來不易，也將邀請相關公司錄製得獎感言。相關致詞、活動照片和得獎感言都會製作成紀念影片，放置於公司治理中心網站、WebPro平台以及寄送給各獲獎公司留念。

證交所統計，第六屆評鑑和第五屆比較，有13家上市公司、五家上櫃公司新進榜前5％，更替比率各為29％和14％。