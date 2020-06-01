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疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

外資買超145億終止連二賣 買超轉進權值股

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（1）日開高走高重返萬一大關，收在11,079.02點，上漲136.86點，三大法人全數買超，尤以外資買超145.04億元最多，終止連二賣，統計買超前十大以電子及金融權值股、及傳產龍頭為主，蘋概三王全獲得外資買超，其中買超鴻海(2317)9,820張，連二買；買超台積電(2330)9,082張，終止連二賣。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，受惠各國貨幣寬鬆措施和財政刺激政策，且部分地區的疫情也已獲得控制，並擬逐步解封和恢復經濟活動，下半年實體經濟成長性和各產業展望仍有趨勢向上的契機，台股方面，疫情來襲雖為股市帶來壓力，但長線大循環也並未因疫情而終結，待全球疫情趨緩、需求回升，後續成長性仍值得期待。

朱翡勵指出，本波加權指數已從市場最悲觀的底部回升至起跌點附近，月線也已轉折向上提供支撐，反映疫情恐慌情緒收斂，不過在新冠病毒藥物及疫苗尚未問世下，仍須留意二次疫情發生的風險，及近期風波又起的美中貿易議題，預料短期指數仍以區間整理格局為主。

朱翡勵強調，選股仍是操作重點，產業方面，科技類股仍是當前主流，包括5G、資料中心、邊緣運算等都可持續關注。

台股今日開高走高，一度逼近11,100點，終場則以11,079.02點作收，上漲136.86點，成交量1,663.98億元；三大法人買超199.9億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超145.04億元，投信買超10.62億元，自營商買超（合計）44.24億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是元大滬深300正2、群創、友達、欣興、聯電、中鋼、臺企銀、鴻海、台積電、中信金等；蘋概三王為今日領漲指標，且全數獲得外資買超，其中鴻海外資已連續兩個交易日買超，股價收在76.2元，上漲0.4元。

另外，外資轉買台積電，股價收在295.5元，上漲3.5元，市值增加907.56億元；股王大立光今日收在4,065元，上漲230元，漲幅5.99%，市值增加308.43億元。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，從基本面來看，第2季因居家辦公及遠距教學而帶動的筆電及伺服器需求成長有望延續至第3季；此外美國宣布的華為新禁令可能對5G基地台等機件的影響較大，後續仍須關注美中兩國關係的變化。

在非電產業部分，去年沉寂較久的自行車及紡織等族群，有望因基期相對較低、盤面資金輪動效益及終端需求回溫等帶動下，下半年有望有表現空間，也可多加留意。

外資 疫情

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