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中資介入大同經營權？ 名嘴蔡玉真大戰網紅波特王「被置入得太明顯」

聯合新聞網 / 綜合報導
波特王發表新影片，呼籲民眾關注大同公司經營權何去何從。圖擷自波特王臉書。
波特王發表新影片，呼籲民眾關注大同公司經營權何去何從。圖擷自波特王臉書。

老牌家電大廠大同公司的經營權爭奪白熱化，其中又不斷遭到抹紅臆測，被認為有中資介入。日前董事會通過公司及市場派所提出的董事及獨立董事候選人名單，雙方將在6月30日的股東會對決。

引發話題的人物包括市場派董事以三圓建設董事長王光祥為主，另外還有中鋼前董座、東森電視董事長林文淵，及阿扁辯護律師李勝琛等親綠人士，甚至有反中「戰神」、時代力量前立委黃國昌加入當董事候選人

現在就連總統大選前和蔡英文總統合拍影片，「撩妹網紅」波特王最近在其臉書及YouTube也上傳新的影片，告訴大家要好好關注大同公司，因為中資可能會透過大同買下台灣，而且這是一般民眾不容易關注到的事。其臉書貼文更附註了不自殺聲明，深怕自己莫名「被消失」，還要網友們若事後發現他的帳號不再上線，請幫他討回公道。

中資買大同？波特王點名是國安問題

波特王在影片中以「先打香港 後買台灣？台灣面臨的危機！大同案中資」為題，內容指出，大同案讓他感到很不安，而且還刻意要網友看他身上穿的衣服，「看到圖案就知道跟什麼有關係了。」

他表示，大同公司雖然事業體不只做家電，還橫跨許多領域。波特王說自己看了一些新聞也做了一些功課，研究之後發現有疑似是中國的外資一直想要奪得大同的經營權，而且被金管會罰了很多次錢還罰不怕，他看完自己都覺得頭皮發麻，「如果中共不用武統，改用買的呢？」他希望小英政府能正視此事，並關注國家安全。

蔡玉真列出四大點諷波特王：被外行利用

然而，對於波特王拍影片呼籲各界注意大同案的發展，名嘴蔡玉真則是在臉書發文反諷該影片根本是「公司派維護經營權的置入影片」，還認為他根本是「被外行利用」、「被置入得太明顯」、「胡扯亂說」、「不懂股市，隨便看看資料就裝懂喔？」

她列了四點打臉波特王，包括第一、大同外資股東沒有要參與大同的經營權，因為外資沒有提名；第二、大同的所有政府標案，在立法院都質詢過了，與國安無涉；第三、就連台股的護國神山台積電，都有75.5%的外資，「人家台積電都不會清查75.5%的外資是否有任何來自中國繞道的資金」；第四、波特王對於小股東、市場派為何要推翻對林郭文艷絲毫不了解。

蔡表示，大同6月30日的經營權大戰，和「打香港，買台灣」八竿子打不著關係，「別鬧笑話了」。最後，她更要波特王聽聽黃國昌的聲音，因為黃更知曉「中資」在大同是蝦米碗糕。此外，黃已經查了三波中資了，波特王說的「外資可能繞道變中資」，無疑是破壞台灣證券市場的國際化，用莫名奇妙的紅色眼光看外資。

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