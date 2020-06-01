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股王領攻上萬一台股收漲136.86點 三大法人買超199.9億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股1日漲136.86點，收在11079.02點，成交值新台幣1663.98億元。專家表示，美國針對港版國安法的反制動作，市場認為沒有想像中嚴重，相對鬆一口氣，帶動台股大漲，類股齊揚。圖／聯合報系資料照片
台股1日漲136.86點，收在11079.02點，成交值新台幣1663.98億元。專家表示，美國針對港版國安法的反制動作，市場認為沒有想像中嚴重，相對鬆一口氣，帶動台股大漲，類股齊揚。圖／聯合報系資料照片

台股今（1）日開高走高重返萬一大關，一度衝高到11,109.29點，上漲167.13點，收復半年線，終場則以11,079.02點作收，上漲136.86點，成交量1,663.98億元；三大法人買超199.9億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超145.04億元，投信買超10.62億元，自營商買超（合計）44.24億元，其中自營商（自行買賣）買超10.44億元，自營商（避險）買超33.79億元。

台股今日以10,971.4點開盤，電子股領軍，蘋概三王齊漲，股王大立光漲勢亮眼，終場收4,065元，漲幅5.99%，權王台積電收295.5元，漲幅1.19%，鴻海收76.2元，漲幅0.52%，指數一度拉升逼近11,100點，終場收11,079.02點，漲幅1.25%。

【中央社／台北1日電】

台股今天漲136.86點，收在11079.02點，成交值新台幣1663.98億元。三大法人外資及陸資、投信和自營商同步買超，合計買超新台幣199.9億元。

自營商買超44.24億元，投信買超10.62億元，外資及陸資買超145.04億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國針對港版國安法的反制動作，市場認為沒有想像中嚴重，相對鬆一口氣，帶動台股大漲，類股齊揚。

自營商 台股

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