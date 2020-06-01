台股站上「萬一」 上漲136點收11,079

今（1）日台股在權值股領漲，電子股回神，台積電、大立光、鴻海走揚下，盤中一度觸碰11,100點、半年線，不過成交量能稍小，導致指數終場以上漲136.86作收，收在11,079.02點，成交量達1,663.98億元；而櫃買指數續強，終場上漲1.96點，收在149.34點，朝前波高點靠攏。

今日亞洲主要股市也呈現上漲，由於美國針對香港國安法，所採取的行動較預期溫和，港股大漲近800點，激勵市場信心，台股由蘋概三王領漲，台積電、大立光、鴻海齊揚，且大立光收漲5.9%，收復月線及4,000元整數關卡，

各類股齊揚，華為概念股回神，電子股由IC設計、被動元件等揮動多方大旗，義隆電攻上漲停、立積；金融股今日也出力貢獻大盤表現，華南金、元大金、開發金等走揚；傳產方面，水泥、塑化、鋼鐵、營建等也紛紛上漲。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，今日台股表現沒有受到香港國安法以及美國暴動影響，主要因為港版國安法對台灣影響不大，加上美期電子盤表現還是相對不錯，而上周五MSCI爆大量，反而推升指數繼續衝高，然而外資持續偏空，外資5月賣超1,517億元，內資相對積極操作，OTC周線連10紅，許多個股領先上漲或是突破創高，成為領先指標，若後續沒有出現大量獲利了結賣壓，有機會引領指數在向上突破。