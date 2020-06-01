聽新聞
test
0:00 / 0:00
大立光再站上4,000元大關 三王中漲勢最強
台股今（1）日開高走高，突破前波高點，一度衝達11,109.29點，上漲167.13點，寫下波段新高，蘋概三王中以股王大立光（3008）的表現最強勢，股價開高走高再站上4,000元大關，一度衝達4,030元，市值增加261.49億元，盤中漲幅4.95%；權王台積電、鴻海也是上漲。
大立光早盤以3,880元開出，上漲45元，盤中一度拉升至4,030元，上漲195元，市值增加261.49億元，一口氣站上5日線及月線、季線。
權王台積電以294元開高，一度拉升至296.5元，上漲4.5元，市值增加1,166.86億元，盤中漲幅1.36%；鴻海早盤以76元開出一度拉升至76.8元，上漲1元，市值增加138.63億元，盤中漲幅0.79%。
大立光在蘋概三王中今日漲勢最強，合計三王在盤中高點價位時市值增加1,566.99億元。
台股今日以10,971.4點開出，一度衝達11,109.29點，上漲167.13點，創下3月初以來波段高點，盤中維持高檔整理，指數站穩在11,000點之上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言