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大立光再站上4,000元大關 三王中漲勢最強

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（1）日開高走高，突破前波高點，一度衝達11,109.29點，上漲167.13點，寫下波段新高，蘋概三王中以股王大立光（3008）的表現最強勢，股價開高走高再站上4,000元大關，一度衝達4,030元，市值增加261.49億元，盤中漲幅4.95%；權王台積電、鴻海也是上漲。

大立光早盤以3,880元開出，上漲45元，盤中一度拉升至4,030元，上漲195元，市值增加261.49億元，一口氣站上5日線及月線、季線。

權王台積電以294元開高，一度拉升至296.5元，上漲4.5元，市值增加1,166.86億元，盤中漲幅1.36%；鴻海早盤以76元開出一度拉升至76.8元，上漲1元，市值增加138.63億元，盤中漲幅0.79%。

大立光在蘋概三王中今日漲勢最強，合計三王在盤中高點價位時市值增加1,566.99億元。

台股今日以10,971.4點開出，一度衝達11,109.29點，上漲167.13點，創下3月初以來波段高點，盤中維持高檔整理，指數站穩在11,000點之上。

台積電 大立光

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