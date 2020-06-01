全民瘋抽籤！三股票凍結台股2,000億資金
台股股民瘋抽籤！繼上周五（29日）證交所公告，興櫃股王昇佳到28日止，抽籤已累積23萬筆，凍結超過千億資金，今（1）日最新公告，昇佳加計29日，共累積35萬筆申購單，凍結高達1,752億的資金，另外加上同樣有「高利差」的ABC-KY，也吸引33萬筆申購，凍結約160億元，合計兩檔就凍資台股1,912億元！
值得注意是，今日開放抽籤還有溢價差達92%的科嘉-KY，不少券商開盤前就通知投資人，可踴躍參與科嘉抽籤，一張約可賺進4.6萬元。證交所明天才公布首日申購情形，料也吸引可觀買氣，不排除與昇佳、ABC-KY共凍資2,000億元。
昇佳此次凍資1,752億元，也創下台股紀錄，堪稱最狂的申購標的。明天昇佳公開抽籤，中籤率低到只有0.21%，抽中有望現賺超過20萬元。
ABC-KY申購到今天截止，明天扣款，預計3日抽籤。科嘉則自今起申購後，到3日截止，4日扣款，5日抽籤。
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